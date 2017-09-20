Новый памятник Горькому установят в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород, 20 сентября. Памятник Максиму Горькому установят на Ковалихинской улице в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно по итогам голосования, которое прошло на портале администрации города.

Всего в голосовании приняли участие более 9 тысяч жителей. Половина участников высказалась за установку монумента на улице Ковалихинской. Вторым по популярности местом оказался кинотеатр «Буревестник».

Памятник Горькому был изготовлен советским скульптором Андреем Кикиным. Монумент установили в парке имени Кулибина в начале 1940-х годов. Впоследствии памятник демонтировали, хрупкая конструкция могла разрушиться, если бы ее продолжили держать на открытом воздухе.

В марте 2017 года эксперты завершили работы по реставрации памятника. Обновленный монумент будет установлен в октябре после решения вопроса о его фундаменте.