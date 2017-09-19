В Нижегородской области арестовали женщину-детоубийцу

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Нижний Новгород, 19 сентября. В Нижегородской области арестовали женщину, подозреваемую в жестоком убийстве собственного шестимесячного сына. Труп малыша с признаками асфиксии обнаружили вечером 17 сентября в квартире одного из домов в Дзержинске.

В совершении убийства подозревают мать ребенка. Она была задержана. После следствие ходатайствовало об аресте женщины. В СУ СК пояснили, что подозреваемая живет в одной квартире со свидетелями по делу, которые приходятся ей родственниками. Оставаясь на свободе, по мнению следователей, она могла оказать давление на них для изменения ими своих показаний.

Суд удовлетворил ходатайство, арестовав женщину до 17 ноября 2017 года.

