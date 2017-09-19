Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Лимонов ответил Макаревичу на слова об «уродливом» памятнике Калашникову
Общество
Представители восьми стран проверили готовность к ЧМ-2018 стадиона в Нижнем Новгороде
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Представители восьми стран проверили готовность к ЧМ-2018 стадиона в Нижнем Новгороде

    12:31  19 Сентября 2017
    50

    Представители восьми стран проверили готовность к ЧМ-2018 стадиона в Нижнем Новгороде

    Нижний Новгород, 18 сентября. Делегация представителей из восьми стран проверила подготовку Нижнего Новгорода к чемпионату мира по футболу-2018. 

    Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона,  строящийся к мировому первенству стадион в рамках VI Международного бизнес-саммита посетили представители Японии, Нидерландов, Чехии, Сербии, Польши, Молдовы, Афганистана и Белоруссии. 

    Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов отметил, что в настоящее спортивный объект готов на 75%, на трибунах устанавливают кресла.
     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #стадион #нижний новгород #чм-2018
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 420

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        25933

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19401

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7960

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6978
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        52
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        420
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        3914
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        8146