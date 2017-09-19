Представители восьми стран проверили готовность к ЧМ-2018 стадиона в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород, 18 сентября. Делегация представителей из восьми стран проверила подготовку Нижнего Новгорода к чемпионату мира по футболу-2018.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, строящийся к мировому первенству стадион в рамках VI Международного бизнес-саммита посетили представители Японии, Нидерландов, Чехии, Сербии, Польши, Молдовы, Афганистана и Белоруссии.

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов отметил, что в настоящее спортивный объект готов на 75%, на трибунах устанавливают кресла.

