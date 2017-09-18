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Нижегородские подростки кирпичом забили своего знакомого в лесу
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    Нижегородские подростки кирпичом забили своего знакомого в лесу

    17:53  18 Сентября 2017
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    Нижегородские подростки кирпичом забили своего знакомого в лесу

    Нижний Новгород, 18 сентября. Двое подростков до смерти избили своего знакомого в лесу. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду, подозреваемых задержали 14 сентября.

    Полицейские установили, что 6 августа двое несовершеннолетних их Нижнего Новгорода в лесу у озера Сортировочное кирпичом ударили по голове приятеля. От черепно-мозговой травмы потерпевший скончался.

    По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ.

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    Автор: Катерина Михайдили
    #убийство #нижний новгород
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