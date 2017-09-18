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Нижегородец до смерти забил жену, оскорбившую его мать
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    Нижегородец до смерти забил жену, оскорбившую его мать

    16:48  18 Сентября 2017
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    Нижегородец до смерти забил жену, оскорбившую его мать

    Нижний Новгород, 18 сентября. Безработный житель Нижнего Новгорода до смерти избил гражданскую супругу, оскорбившую его мать. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

    Происшествие случилось в Ленинском районе города. По данным следствия, в ночь на 29 августа между парой произошел конфликт, во время которого мужчина палкой нанес своей сожительнице серьезные травмы. 35-летняя женщина скончалась.

    56-летний мужчина позже признался, что ссора возникла из-за того, что гражданская жена оскорбила его мать. Известно, что ранее мужчина уже был судим. Он полностью признал свою вину и был арестован.

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    Автор: Катерина Михайдили
    #убийство #нижний новгород
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