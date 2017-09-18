Нижегородец до смерти забил жену, оскорбившую его мать

В Избранное

Нижний Новгород, 18 сентября. Безработный житель Нижнего Новгорода до смерти избил гражданскую супругу, оскорбившую его мать. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Происшествие случилось в Ленинском районе города. По данным следствия, в ночь на 29 августа между парой произошел конфликт, во время которого мужчина палкой нанес своей сожительнице серьезные травмы. 35-летняя женщина скончалась.

56-летний мужчина позже признался, что ссора возникла из-за того, что гражданская жена оскорбила его мать. Известно, что ранее мужчина уже был судим. Он полностью признал свою вину и был арестован.