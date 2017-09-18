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Синоптики обещают жителям Нижнего Новгорода похолодание и грозы
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    Синоптики обещают жителям Нижнего Новгорода похолодание и грозы

    8:28  18 Сентября 2017
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    Синоптики обещают жителям Нижнего Новгорода похолодание и грозы

    Нижний Новгород, 18 сентября. Метеослужбы предупредили жителей Нижнего Новгорода о надвигающейся непогоде. В понедельник ожидается существенное похолодание, выпадение обильных осадков.

    Синоптики сообщили, что во второй половине дня ожидается гроза с сильным дождем, сообщает «Политэксперт».

    Синоптики обещают жителям Нижнего Новгорода похолодание и грозы

    Во вторник, 19 сентября, погода улучшится, но сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций рекомендуют жителям Новгородской области быть осторожными, поскольку риск аварий на дорогах увеличивается. 

    Ранее синоптики рассказали о погоде в Вологде. 

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    Автор: Алексей Громов
    #погода #нижний новгород #синоптики
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