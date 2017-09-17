Сильный дождь и ветер привел к сбою на ТЭЦ в Нижегородской области

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Нижний Новгород, 17 сентября. Минэнерго РФ сообщило о сбое на Новогорьковской ТЭЦ в городе Кстово Нижегородской области. Сейчас специалисты выясняют причины и последствия отключения газотурбинных установок и турбогенератора.

ЧП произошло в 01.27 мск, уточнили в министерстве. В результате аварии отключились газотурбинные установки мощностью 176,2 и 175,8 МВт и турбогенератор (65 МВт). Сейчас станция снизила рабочую мощность на 405 МВт и разгрузилась с 405 МВт до нуля.

Местные СМИ сообщают, что причиной сбоя стали гроза и сильный ветер.

Всего на станции действуют четыре энергоблока. ТЭЦ обеспечивает теплом и энергией почти 70 тысяч жителей Кстово, а также предприятия «Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез» и «Сибур-Кстово».