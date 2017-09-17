В Нижнем Новгороде на продажу выставили трамвай-кафе

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Нижний Новгород, 17 сентября. В Нижнем Новгороде за 370 тысяч рублей продают трамвай-кафе для проведения экскурсий. Объявление размещено на одной из интернет-площадок.

В объявлении говорится, что продается отлаженный бизнес по предоставлению туристических услуг, которому уже пять лет. Потенциальному покупателю владелец трамвая-кафе обещает «доход с первого месяца».

Местные СМИ сообщают, что прежним владельцем трамвай использовался для проведения воскресных четырехчасовых обзорных экскурсий по Нижнему Новгороду. Их стоимость для одного пассажира составляла 600 рублей.