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Общество
В Нижнем Новгороде на продажу выставили трамвай-кафе
Общество
В Нижнем Новгороде на продажу выставили трамвай-кафе
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    В Нижнем Новгороде на продажу выставили трамвай-кафе

    6:25  17 Сентября 2017
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    В Нижнем Новгороде на продажу выставили трамвай-кафе

    Нижний Новгород, 17 сентября. В Нижнем Новгороде за 370 тысяч рублей продают трамвай-кафе для проведения экскурсий. Объявление размещено на одной из интернет-площадок.

    В объявлении говорится, что продается отлаженный бизнес по предоставлению туристических услуг, которому уже пять лет. Потенциальному покупателю владелец трамвая-кафе обещает «доход с первого месяца».

    Местные СМИ сообщают, что прежним владельцем трамвай использовался для проведения воскресных четырехчасовых обзорных экскурсий по Нижнему Новгороду. Их стоимость для одного пассажира составляла 600 рублей.

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    Автор: Виталий Малясев
    #нижний новгород #трамваи #продажа
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