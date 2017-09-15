Нижегородский чиновник за шесть лет выписал себе премий из бюджета на 170 тыс. рублей

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Нижний Новгород, 15 сентября. Главу администрации одного из сельсоветов Большеболдинского района Нижегородской области будут судить за то, что он без ведома начальства выписывал сам себе премии, пользуясь служебным положением.

Впервые чиновник премировал сам себя в 2010 году. Всего с того момента от выписал себе денежных поощрений на сумму 169 тысяч 354 рубля.

В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ст. 159 УК РФ. Дело направлено на рассмотрение в Большеболдинский районный суд.