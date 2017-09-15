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«Киллер» сдал полиции нижегородку, решившую убить бывшего любовника ​​​​​​​
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    «Киллер» сдал полиции нижегородку, решившую убить бывшего любовника ​​​​​​​

    16:46  15 Сентября 2017
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    «Киллер» сдал полиции нижегородку, решившую убить бывшего любовника ​​​​​​​

    Нижний Новгород, 15 сентября. В Нижнем Новгороде 40-летняя местная жительница обвиняется в попытке организовать наемное убийство своего экс-бойфренда. 

    Как сообщили в региональном СУ СК РФ, в ходе следствия было установлено, что осенью минувшего года женщина предложила жителю Нижнего Новгорода убить ее бывшего возлюбленного за денежное вознаграждение. При этом мужчина заметил, что она настроена абсолютно серьезно, поэтому тут же сообщил о ее преступном умысле правоохранителям

    В конце января текущего года полиция инсценировала убийство бывшего любовника женщины. В качестве доказательств «Киллер» принес женщине фотографии с места «преступления» и личные вещи жертвы.

    Когда она передавала деньги, ее задержали. Сейчас злоумышленница находится под арестом. При этом своей вины женщина не признает. 
     

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    Автор: Алексей Громов
    #нижний новгород #ск рф #преступления #любовник #киллер
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