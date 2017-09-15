Нижегородец сгорел заживо в Кулебаках из-за непотушенной сигареты

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Нижний Новгород, 15 сентября. Обстоятельства гибели молодого электрика, сгоревшего заживо при пожаре в частном доме под Нижним Новгородом, выясняют сотрудники полиции.

О трагедии в Кулебаках сообщили местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчине было 27 лет. Пожар в частном доме на улице Олега Кошевого вспыхнул накануне около часа дня. Через полчаса возгорание ликвидировали и обнаружили тело погибшего.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное курение мужчины.

