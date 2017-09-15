Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Сирийская оппозиция положительно оценила результаты переговоров в Астане
Происшествия
Нижегородец сгорел заживо в Кулебаках из-за непотушенной сигареты
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Нижегородец сгорел заживо в Кулебаках из-за непотушенной сигареты

    12:42  15 Сентября 2017
    41

    Нижегородец сгорел заживо в Кулебаках из-за непотушенной сигареты
    Нижний Новгород, 15 сентября. Обстоятельства гибели молодого электрика, сгоревшего заживо при пожаре в частном доме под Нижним Новгородом, выясняют сотрудники полиции.

    О трагедии в Кулебаках сообщили местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчине было 27 лет. Пожар в частном доме на улице Олега Кошевого вспыхнул накануне около часа дня. Через полчаса возгорание ликвидировали и обнаружили тело погибшего. 

    По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное курение мужчины.
     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ярослава Замысловатова
    #пожар #нижний новгород #смерть #курение #электрик
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 12933

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7484

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5504

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9068

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        31880
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко предлагает ООН создать «клуб друзей по деоккупации Крыма» 

        Порошенко предлагает ООН создать «клуб друзей по деоккупации Крыма» 

        12:08   15 Сентября 2017
        838
        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        11:26   15 Сентября 2017
        1455
        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        10:53   15 Сентября 2017
        5664
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        581