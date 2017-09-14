Гипермаркет «Леруа Мерлен» откроют в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород, 14 сентября. Французская компания, один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров Leroy Merlin («Леруа Мерлен») в июне 2018 года откроет гипермаркет в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Как стало известно, компания «Интраст НН» займется реализацией проекта по строительству торгово-логистического комплекса, включающего в себя гипермаркет по продаже строительных материалов, инструментов и товаров для дома.

Гендиректор ЗАО «Интраст НН» Владимир Ляпунов сообщил, что торговый центр будет находиться на въезде в Нижний Новгород со стороны Москвы.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главы города Сергей Миронов провел выездное совещание, на котором обсуждалось качество оказания ритуальных услуг.