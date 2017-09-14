«Паровозик» из семи врезавшихся в самосвал авто собрался на мосту в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород, 14 сентября. На Мызинском мосту в Нижнем Новгороде утром 14 сентября произошло массовое ДТП – водитель самосвала собрал «паровозик» из семи легковушек.

В Нижнем Новгороде произошла крупная авария – на средней полосе Мызинского моста предположительно по вине водителя самосвала столкнулись семь автомобилей. Среди машин оказались шесть легковых автомобилей и одна «ГАЗель». Как сообщают очевидцы в соцсетях, машины «впечатались» друг в друга, движение остального транспорта значительно затруднено. О пострадавших на данный момент информации нет.