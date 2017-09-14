Жителя Нижнего Новгорода будут судить за совершение 5 преступлений в составе ОПГ

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Нижний Новгород, 14 сентября. В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении пяти преступлений.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, мужчина совершал преступления в составе организованной преступной группировки в течение 3,5 лет – с января 2013 года по сентябрь 2016-го.

За это время подозреваемый успел совершить следующие деяния: мошенничество в крупном размере на рынке недвижимости, два факта грабежа, похищение человека, незаконное проникновение в жилище и использование рабского труда.

На время следствия подозреваемый был заключен под стражу, параллельно шло расследование уголовных дел в отношении других членов организованной преступной группировки.