У двоих жителей Нижнего Новгорода изъяли 28 кустов конопли

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Нижний Новгород, 14 сентября. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у двоих жителей Нижнего Новгорода 28 кустов конопли.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, изначально у задержанных изъяли пакетик с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Позднее в ходе допроса молодые люди признались, что занимаются культивацией марихуаны.

В ходе обыска на квартире одного из молодых людей полицейские обнаружили 28 кустов каннабиса и оборудование для его культивирования. Проведенная экспертиза доказала, что кусты являются наркосодержащими.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

