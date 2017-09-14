У двоих жителей Нижнего Новгорода изъяли 28 кустов конопли
Нижний Новгород, 14 сентября. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у двоих жителей Нижнего Новгорода 28 кустов конопли.
Как сообщает пресс-служба регионального МВД, изначально у задержанных изъяли пакетик с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Позднее в ходе допроса молодые люди признались, что занимаются культивацией марихуаны.
В ходе обыска на квартире одного из молодых людей полицейские обнаружили 28 кустов каннабиса и оборудование для его культивирования. Проведенная экспертиза доказала, что кусты являются наркосодержащими.
Против задержанных возбудили уголовное дело по статье «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».