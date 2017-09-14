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У двоих жителей Нижнего Новгорода изъяли 28 кустов конопли
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    У двоих жителей Нижнего Новгорода изъяли 28 кустов конопли

    7:09  14 Сентября 2017
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    У двоих жителей Нижнего Новгорода изъяли 28 кустов конопли

    Нижний Новгород, 14 сентября. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у двоих жителей Нижнего Новгорода 28 кустов конопли.

    Как сообщает пресс-служба регионального МВД, изначально у задержанных изъяли пакетик с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Позднее в ходе допроса молодые люди признались, что занимаются культивацией марихуаны.

    В ходе обыска на квартире одного из молодых людей полицейские обнаружили 28 кустов каннабиса и оборудование для его культивирования. Проведенная экспертиза доказала, что кусты являются наркосодержащими.

    Против задержанных возбудили уголовное дело по статье «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».
     

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    Автор: Константин Терехов
    #нижний новгород #наркотики
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