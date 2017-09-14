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Примерно 15 тысяч нижегородцев сменили аварийное жилье на новые квартиры
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    Примерно 15 тысяч нижегородцев сменили аварийное жилье на новые квартиры

    7:46  14 Сентября 2017
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    Примерно 15 тысяч нижегородцев сменили аварийное жилье на новые квартиры

    Нижний Новгород, 14 сентября. Почти 15 тысяч жителей Нижегородской области переехали в новые квартиры по программе переселения из аварийного жилья. Для этого было возведено 550 многоквартирных домов.

    В 2017 году в ходе программы было введено в эксплуатацию 86 жилых объектов. На этом регион завершает очередной этап расселения жителей из квартир, признанными аварийными до 2012 года, сообщает ТАСС.

    В смене жилья нуждается еще 1000 человек. По словам губернатора Валерия Шанцева, эта задача выполнимая. К программе будут подключать муниципалитеты, чтобы в короткие сроки дать жителям благоустроенные дома.

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    Автор: Алексей Громов
    #нижний новгород #строительство #дома
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