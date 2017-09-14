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Свыше 87% нижегородцев одобрили деятельность Путина на посту президента
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    Свыше 87% нижегородцев одобрили деятельность Путина на посту президента

    8:00  14 Сентября 2017
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    Свыше 87% нижегородцев одобрили деятельность Путина на посту президента

    Нижний Новгород, 14 сентября. Свыше 87% нижегородцев одобряют деятельность президента России Владимира Путина. Об этом говорят данные опроса, проведенного Институтом политической психологии и Научно-исследовательским центром «ЭОН».

    Согласно исследованию, в опросе участвовали 1,5 тысячи человек. При этом 87,1% нижегородцев считают деятельность Путина приемлемой. 47,5 % нижегородцев указали в анкете, что альтернативы Путину и равных в стране нет.

    Как пишет Газета.ru, самой гласной причиной любви к российскому лидеру жители региона назвали успехи во внешней политике. Ее одобрили 51,2% респондентов. Треть опрошенных считают внутреннюю политику президента успешной. 

    Свыше 87% нижегородцев одобрили деятельность Путина на посту президента

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    Автор: Алия Садыкова
    #путин #опрос
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