Четыре новых завода построят в Нижегородской области

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Нижний Новгород, 14 сентября. В ближайшее время правительство Нижегородской области намерено подписать ряд соглашений о реализации крупных инвестиционных проектов. Предполагается, что соглашения о создании четырех заводов и крупного торгово-логистического комплекса будут подписаны сегодня в рамках Шестого международного бизнес-саммита в Нижнем Новгороде.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, в Нижегородской области будут построены завод штампованных автомобильных деталей за 175 млн рублей, в рамках которого планируется создание 100 новых рабочих мест в регионе. На территории города Дзержинск появится проект «Оргсинтез ПроЛаб» за 3 млрд рублей, где 250 человек будут заниматься выпуском акриловых дисперсий, а также завод по переработке тяжелых нефтяных остатков в коксы для металлургической, атомной и электродной промышленности — стоимость проекта оценивают в 5 млрд рублей, а работой будут обеспечены 300 человек. Компания «Соль Руси» привлечет 475 человек в рамках проекта по освоению Белбажского соляного месторождения и строительства завода каменной соли. Стоимость проекта оценивается в 9,2 млрд рублей.

Кроме того, в Нижегородской области появится торгово-логистический комплекс «Леруа Мерлен» за 10 млрд. Там будут работать 1500 человек.