В Нижегородской области презентовали программу поддержки промышленности

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Нижний Новгород, 14 сентября. Программа поддержки промышленности представлена в Нижегородской области.

Как рассказал вице-губернатор региона Евгений Люлин, программа предусматривает поддержку, в том числе, малых и средних предприятий.

Люлин подчеркнул, что, прежде всего, это касается доступа к кредитным ресурсам, погашение кредитных ставок и других вопросов. Он также добавил, что на поддержку бизнеса направят «весь инструментарий, который создан».

Ранее сообщалось, что более 800 лифтов заменят в Нижнем Новгороде к 2019 году.