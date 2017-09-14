Два новых кладбища планируется открыть в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород, 14 сентября. Исполняющий обязанности главы города Сергей Миронов провел выездное совещание, на котором обсуждалось качество оказания ритуальных услуг.

В частности, рассматривался вопрос открытия кладбищ под Кстово и Богородском площадью около 50 га каждое, сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

По словам Миронова, открытие новых участков обеспечит жителей города местами для захоронения еще на десять лет. Предварительное согласие на использование данных территорий от правительства Нижегородской области уже получено. Кроме того, на совещании был поднят вопрос о благоустройстве исторического Бугровского кладбища. Летом 2017 года были проведены реконструкция и благоустройство.