Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Алеппо: в освобожденный от боевиков город возвращаются мирные жители
Общество
Два новых кладбища планируется открыть в Нижнем Новгороде
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Два новых кладбища планируется открыть в Нижнем Новгороде

    9:33  14 Сентября 2017  /обновлено: 9:52  14 Сентября 2017
    47

    Два новых кладбища планируется открыть в Нижнем Новгороде

    Нижний Новгород, 14 сентября. Исполняющий обязанности главы города Сергей Миронов провел выездное совещание, на котором обсуждалось качество оказания ритуальных услуг.

    В частности, рассматривался вопрос открытия кладбищ под Кстово и Богородском площадью около 50 га каждое, сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

    По словам Миронова, открытие новых участков обеспечит жителей города местами для захоронения еще на десять лет. Предварительное согласие на использование данных территорий от правительства Нижегородской области уже получено.  Кроме того, на совещании был поднят вопрос о благоустройстве исторического Бугровского кладбища. Летом 2017 года были проведены реконструкция и благоустройство.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сергей миронов #нижний новгород
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 133

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        1191

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        3639

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2792

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        23125
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11   14 Сентября 2017
        144
        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        10:26   14 Сентября 2017
        954
        В Минобороны объяснили смысл названия российско-белорусских учений «Запад-2017»

        В Минобороны объяснили смысл названия российско-белорусских учений «Запад-2017»

        7:40   14 Сентября 2017
        1899
        Госдеп поддержал идею Путина о размещении сил ООН в зоне конфликта в Донбассе

        Госдеп поддержал идею Путина о размещении сил ООН в зоне конфликта в Донбассе

        6:59   14 Сентября 2017
        7078