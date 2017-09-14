Более 800 лифтов заменят в Нижнем Новгороде к 2019 году
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Нижний Новгород, 14 сентября. Более 800 лифтов планируется заменить в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области.
Отмечается, что 800 лифтов появятся в городе к 2019 году.
В конце декабря 2017 года фонд объявит конкурс на монтаж 516 лифтов в области. Большая часть — 454 лифтов – приходится на Нижний Новгород.
Как пишет Газета.ru, также готовится конкурсная документация для программы на 2018 год.