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Более 800 лифтов заменят в Нижнем Новгороде к 2019 году
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    Более 800 лифтов заменят в Нижнем Новгороде к 2019 году

    6:49  14 Сентября 2017
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    Более 800 лифтов заменят в Нижнем Новгороде к 2019 году

    Нижний Новгород, 14 сентября. Более 800 лифтов планируется заменить в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области.

    Отмечается, что 800 лифтов появятся в городе к 2019 году.

    В конце декабря 2017 года фонд объявит конкурс на монтаж 516 лифтов в области. Большая часть  — 454 лифтов – приходится на Нижний Новгород.

    Как пишет Газета.ru, также готовится конкурсная документация для программы на 2018 год.

    Более 800 лифтов заменят в Нижнем Новгороде к 2019 году

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    Автор: Алия Садыкова
    #лифт #нижний новгород
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