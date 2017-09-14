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В Нижнем Новгороде до 31 октября закрыто движение по улице Петровского
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    В Нижнем Новгороде до 31 октября закрыто движение по улице Петровского

    6:56  14 Сентября 2017
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    В Нижнем Новгороде до 31 октября закрыто движение по улице Петровского

    Нижний Новгород, 14 сентября. Пресс-служба городской администрации Нижнего Новгорода сообщила, что с 13 сентября по 31 октября будет прекращено движение по улице Петровского.

    Сообщается, что закрытие движения связано с ремонтно-монтажными работами.

    Отмечается, что закрывать улицу будут поэтапно. Так, с 13 сентября до 22:00 8 октября будет прекращено движение в районе домов №7 и 11.

    А с 9 октября до 31 октября движение по улице перекроют в районе дома №7.

    Ранее RT на русском сообщало, что в Нижнем Новгороде к юбилею Максима Горького отреставрируют три музея. Отмечается, что основные работы по реставрации завершат уже к концу текущего года.

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    Автор: Ирина Новикова
    #нижний новгород #улица петровского
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