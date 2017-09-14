В Нижнем Новгороде до 31 октября закрыто движение по улице Петровского

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Нижний Новгород, 14 сентября. Пресс-служба городской администрации Нижнего Новгорода сообщила, что с 13 сентября по 31 октября будет прекращено движение по улице Петровского.

Сообщается, что закрытие движения связано с ремонтно-монтажными работами.

Отмечается, что закрывать улицу будут поэтапно. Так, с 13 сентября до 22:00 8 октября будет прекращено движение в районе домов №7 и 11.

А с 9 октября до 31 октября движение по улице перекроют в районе дома №7.

Ранее RT на русском сообщало, что в Нижнем Новгороде к юбилею Максима Горького отреставрируют три музея. Отмечается, что основные работы по реставрации завершат уже к концу текущего года.