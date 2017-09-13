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Пенсионерка зарезала брата из-за раздела имущества под Нижним Новгородом
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    Пенсионерка зарезала брата из-за раздела имущества под Нижним Новгородом

    17:38  13 Сентября 2017
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    Пенсионерка зарезала брата из-за раздела имущества под Нижним Новгородом

    Нижний Новгород, 13 сентября. Пенсионерка из города Шахунья обвиняется в убийстве двоюродного брата из-за раздела имущества, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области

    Уголовное дело возбуждено правоохранительными органами Нижегородской области после убийства 46-летнего мужчины. Преступление произошло в городе Шахунья 9 сентября. По данным следствия, 65-летняя пенсионерка поссорилась со своим двоюродным братом на почве раздела собственности.

    В ходе вспыхнувшего конфликта женщина набросилась на родственника с ножом и нанесла ему удар в грудь. На следующий день она позвонила в полицию и частично признала свою вину за содеянное.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #убийство #нижний новгород
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