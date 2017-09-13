Пенсионерка зарезала брата из-за раздела имущества под Нижним Новгородом

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Нижний Новгород, 13 сентября. Пенсионерка из города Шахунья обвиняется в убийстве двоюродного брата из-за раздела имущества, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено правоохранительными органами Нижегородской области после убийства 46-летнего мужчины. Преступление произошло в городе Шахунья 9 сентября. По данным следствия, 65-летняя пенсионерка поссорилась со своим двоюродным братом на почве раздела собственности.

В ходе вспыхнувшего конфликта женщина набросилась на родственника с ножом и нанесла ему удар в грудь. На следующий день она позвонила в полицию и частично признала свою вину за содеянное.