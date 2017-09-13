Илзе Лиепа привлечет нижегородцев в танцевальный проект

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Нижний Новгород, 13 сентября. Народная артистка России Илзе Лиепа собирается привлечь нижегородцев к реализации уникального танцевального проекта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Руководитель фонда «Культура детям», народная артистка России Илзе Лиепа обсудила с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым проект «Национальная премия в области детского и юношеского танца «Весна священная». Глава региона обещал поддержать инициативу.

Проект существует уже семь лет. В его рамках проводятся концерты, в которых участвуют звезды балета, и презентации фильма «Возвращение Жар-птицы». Также проект включает семинары и творческие встречи.

По данным пресс-службы регионального правительства, Илзе Лиепа предложила главе региона реализовать в Нижнем Новгороде уже готовый проект или создать его с местными детьми «с нуля». Шанцев выбрал второй вариант.