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На Большой Покровской улице Нижнего Новгорода брусчатку заменят на гранитные плиты
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    На Большой Покровской улице Нижнего Новгорода брусчатку заменят на гранитные плиты

    3:46  13 Сентября 2017
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    На Большой Покровской улице Нижнего Новгорода брусчатку заменят на гранитные плиты

    Нижний Новгород, 13 сентября. На Большой Покровской улице Нижнего Новгорода старую брусчатку поменяют на гранитные плиты. Об этом сообщает управление городской администрации по работе со СМИ.

    По мнению архитектора Сергея Горшунова, брусчатка практически выработала потенциал, и вскоре ее потребовалось бы менять в любом случае.

    «Гранит — это один из самых долговечных материалов, а брусчатка уже выработала свой ресурс, и в ближайшие годы ее в любом случае пришлось бы менять»,  — цитирует слова архитектора администрация города.

    Эксперт отметил, что проект реконструкции предусматривает благоустройство всей Большой Покровской улицы. Но в текущем году акцент будет сделан на участок от площади Минина и Пожарского до улицы Октябрьской.

    Работы на главной пешеходной улице города уже начались, отмечают местные СМИ.

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    Автор: Виталий Малясев
    #нижний новгород #ремонт #улицы
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