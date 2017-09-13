Злостных неплательщиков штрафов среди автолюбителей выявят в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород, 13 сентября. Сотрудники ГИБДД и приставы выйдут на совместную «охоту» за автолюбителями, которые не платят штрафы. Об этом сообщает УМВД по Нижегородской области.

По данным ведомства, в Нижнем Новгороде 13 сентября пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Неплательщик». Автоинспекторы и судебные приставы вместе будут выявлять должников, которые не платят штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Ведомство напоминает, что не уплатившим штраф в срок автолюбителям грозит административная ответственность. Злостные неплательщики могут отправиться под административный арест на срок до 15 суток или провести до 50 часов на обязательных работах.