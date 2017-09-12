Легковушку расплющило двумя грузовиками под Нижним Новгородом

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Нижний Новгород, 12 сентября. Крупное ДТП произошло 12 сентября на 35 километре трассы Нижний Новгород –Касимов, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Утром в районе одиннадцати часов грузовик ГАЗ 35071 выехал с обочины на проезжую часть. В этот момент по трассе Нижний Новгород – Касимов двигались иномарки Nissan, Hyundai, а также КамАЗ 52212. В результате ДТП пострадали водители грузовика и двух иномарок, они получили порезы и посттравматический шок. Медики скорой помощи оказали помощь пострадавшим и отпустили их домой. Один из автомобилей был сильно смят и зажат между крупногабаритным транспортом.