Икону блаженной Матроны Московской привезут в Нижний Новгород

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Нижний Новгород, 11 сентября. Икону Матроны Московской с частицей святых мощей привезут в Нижний Новгород в середине октября. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

Отмечается, что в период с 16 по 30 октября святыня будет находиться в храме в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Напомним, Матрона Московская — известная почитаемая у прихожан. Православные обращаются к ней с молитвой о спасении и помощи при болезнях. Кроме того, к ней обращаются женщины, которые хотят выйти замуж или завести детей.