Полиция разоблачила подростков, курирующих «группы смерти» в Нижегородской области

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Нижний Новгород, 11 сентября. Сотрудники правоохранительных органов разоблачили в нескольких областях России несовершеннолетних кураторов так называемых «групп смерти», которые провоцируют подростков к выполнению опасных для их жизни и здоровья заданий. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, речь идет о таких регионах, как Самарская, Нижегородская и Владимирская области. В указанных регионах полиция обнаружила администраторов закрытых групп в социальных сетях, которые склоняли подростков к выполнению опасных заданий.

Волк отметила, что 14-летняя жительница города Павлово, расположенного в Нижегородской области, представлялась модератором группы и отправляла со смартфона сообщения, содержащие опасные для жизни и здоровья задания.