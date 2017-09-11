Мужчина заживо сгорел при пожаре в Нижегородской области

В Избранное

Нижний Новгород, 11 сентября. Мужчина погиб при пожаре в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в доме, расположенном в населенном пункте Чернуха Арзамасского района, поступило вечером 10 сентября.

Сотрудники МЧС прибыли на место через три минуты. На момент прибытия было зафиксировано открытое горение одной из комнат дома-дачи.

Отмечается, что в ликвидации пожара участвовали 14 человек и четыре единицы техники. В ходе разбора завалов было найдено тело 51-летнего мужчины.

Общая площадь пожара составила 16 квадратных метров.

По данным ведомства, причиной пожара стала непогашенная сигарета.