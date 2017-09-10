Бездействие врачей убило 16-летнего пациента в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород, 10 сентября. Пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области сообщила, что бездействие врачей привело к смерти 16-летнего подростка.

Согласно данным следствия, 27 июля молодой человек поступил в Выксунскую ЦРБ с переломом позвоночника. Для его спасения была необходима срочная операция, однако в больнице в Выксе нет ни необходимого оборудования, ни врачей должной квалификации.

Для проведения операции подростка нужно было перевезти в Нижний Новгород, однако в течении шести дней это не было сделано, после чего он скончался.

По факту бездействия врачей было возбуждено уголовное дело.