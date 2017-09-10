Убийца, отрезавший голову женщине, арестован в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород, 10 сентября. Пресс-служба прокуратуры Советского района Нижнего Новгорода сообщила о задержании преступника, отрезавшего голову женщине.

Сообщается, что убийцей оказался 38-летний мужчина, работающий на стройке и являвшийся сожителем жертвы.

Согласно данным следствия, 7 сентября в квартире на улице Бориса Панина полиция, приехавшая по вызову соседей, обнаружила обезглавленный труп 41-летней женщины.

Оказалось, что убийство было совершено за месяц до этого. Голову убитой правоохранители так и не смогли найти.

Соседи рассказали, что у женщины был сожитель, но он давно не появлялся в квартире. По словам подозреваемого, причиной убийства стала ссора.