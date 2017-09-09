Кишечную палочку обнаружили в мясе птицы в Нижегородской области

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Нижний Новгород, 9 сентября. Кишечная палочка была обнаружена в мясе птицы одного из арзамасских предпринимателей в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Отмечается, что пробы мяса были отобраны в рамках внеплановой проверки. Лабораторные исследования выявили в мясе кишечную палочку, сальмонеллу и другие опасные бактерии.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении, — указывается в сообщении.

Накануне стало известно об осуждении бывшего директора одного из общежитий в Нижегородской области.