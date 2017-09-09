Ученикам частных школ дадут льготы на проезд в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород, 9 сентября. Ученики негосударственных школ и студенты частных вузов могут получить право на льготный проезд в Нижегородской области. Об этом заявил председатель комитета по экономике и промышленности регионального заксобрания Олег Лавричев.

Парламентарий отметил, что для оказания социально поддержки организационная форма учебного заведения не должна иметь решающее значение. Для того чтобы ученики негосударственных вузов и школ получили льготу, необходимо внести изменения в законодательство области. Соответствующий законопроект будет внесен в региональный парламент, заверил Лавричев.