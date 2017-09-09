Улица Кожевенная в Нижнем Новгороде станет пешеходной

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Нижний Новгород, 9 сентября. Улица Кожевенная в Нижнем Новгороде должна стать пешеходной до конца 2017 года.

Власти приняли решение об ограничении движения на улице Кожевенной на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством первого замглавы городской администрации Сергея Миронова.

Как сообщает «НТА-Приволжье», решено было продолжить единую пешеходную зону от улицы Рождественской. Работы должны быть завершены до конца 2017 года.

Ранее «Газета.ру», рассказывала о страшном ДТП, произошедшем 6 сентября на улице Силикатный поселок в Навашине Нижегородской области. 20-летний молодой человек на «Лада Калина» пытался обогнать впереди идущую машину, но не справился с управлением и на обочине сбил пешеходов. В аварии пострадала 55-летняя женщина и две девочки шести лет.