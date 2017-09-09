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Бывший директор общежития в Сарове приговорен к 6,5 годам тюрьмы
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    Бывший директор общежития в Сарове приговорен к 6,5 годам тюрьмы

    2:04  9 Сентября 2017
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    Бывший директор общежития в Сарове приговорен к 6,5 годам тюрьмы

    Нижний Новгород, 9 сентября. Бывший директор общежития города Саров Нижегородской области приговорен к 6,5 годам лишения свободы за растрату денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

    Отмечается, что средства, полученные на оплату коммунальных услуг, руководитель тратил в личных целях, в том числе на организацию семейного отдыха.

    Кроме того, за счет средств предприятия он оплачивал ряд публикаций в СМИ. В ходе рассмотрения дела подсудимый не признал свою вину в полном объему, — отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

    Накануне в одной из квартир Нижнего Новгорода было найдено обезглавленное тело женщины.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #суд #тюрьма #общежитие #растрата #директор
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