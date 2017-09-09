Бывший директор общежития в Сарове приговорен к 6,5 годам тюрьмы

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Нижний Новгород, 9 сентября. Бывший директор общежития города Саров Нижегородской области приговорен к 6,5 годам лишения свободы за растрату денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Отмечается, что средства, полученные на оплату коммунальных услуг, руководитель тратил в личных целях, в том числе на организацию семейного отдыха.

Кроме того, за счет средств предприятия он оплачивал ряд публикаций в СМИ. В ходе рассмотрения дела подсудимый не признал свою вину в полном объему, — отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Накануне в одной из квартир Нижнего Новгорода было найдено обезглавленное тело женщины.