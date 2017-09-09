Гендиректора нижегородского завода имени Фрунзе отправили под домашний арест

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Нижний Новгород, 9 сентября. В пятницу в Нижнем Новгороде правоохранители задержали генерального директор завода имени Фрунзе Николая Воронова по обвинению в финансовых нарушениях в реализации федеральной целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщил телеканал «Волга», гендиректора АО «Нижегородское НПО имени М.В.Фрунзе» задержали в конце рабочего дня. По данным источника в правоохранительных органах, Воронов находится под домашним арестом по обвинению по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

По данным телеканала, речь идет о нарушениях при реализации федеральной целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса.

Завод имени Фрунзе среди прочего производит радиолокационные станции, диспетчерские системы управления объектами, системы GPS и ГЛОНАСС-навигации.

В декабре 2016 года «Газета.ру» сообщала, что завод имени Фрунзе стал одним из 23 российских предприятий, которые Минторг США включило в санкционный список по Украине.