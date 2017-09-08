Эпидемию смертельного гриппа ожидают в Нижегородской области

Нижний Новгород, 8 сентября. Власти Нижегородской области предупредили граждан об опасности распространения смертельного вируса гриппа. В связи с этим региональное правительство призывает всех нижегородцев воспользоваться услугами бесплатной вакцинации, чтобы снизить риск заболевания.

«11 сентября врачи дадут рекомендации нижегородцам, как уберечься от эпидемии. В этом году иммунизация от гриппа началась заранее, в августе, для того, чтобы сформировался стойкий иммунитет после прививки до начала эпидсезона», — говорится в сообщении администрации Нижегородской области.