Нижегородская область вводит режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев

Нижний Новгород, 25 февраля. Власти Нижегородской области приняли решение о вводе режима повышенной готовности в связи с прибытием беженцев из Луганской и Донецкой народных республик.

Накануне о возможном внедрении такой инициативы заявлял губернатор региона Глеб Никитин. Режим повышенной готовности необходим с точки зрения правового регулирования. В частности для осуществления закупок и прочего, пояснил Никитин.

«Чтобы страшные слова «чрезвычайная ситуация» не пугали наших граждан, скажу, что никакого отношения с точки зрения безопасности они не имеют», — подчеркнул он.

Об эвакуации жителей Донбасса объявили 18 февраля. Однако уже 24 февраля в ДНР приостановили вывоз граждан в Россию. Те, кто прибыл в Ростовскую область, отвозят в другие регионы РФ. Всего с начала эвакуации в Россию прибыло около 100 тыс. граждан.