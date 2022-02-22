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Сотрудники Минлесхоза Нижегородской области спасли провалившихся под лед лосиху и лосенка

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 20:44
Общество
Сотрудники Минлесхоза Нижегородской области спасли провалившихся под лед лосиху и лосенка
Global Look Press  /  D. & M. Sheldon/blickwinkel

Нижний Новгород, 22 февраля. Лосиху и лосенка, которые провалились под лед, спасли сотрудники Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Инцидент произошел в Лысковском районе. Семья лосей провалилась под лед. Операцию по спасению организовали представители регионального минлесхоза и специалисты аварийно-спасательной группы р.п. Воротынец.

«Две самки лося оказались в «ледяном капкане» в устье реки Керженец, из-за тонкого льда к животным невозможно было подобраться. На помощь сохатым пришел отряд спасателей на воздушной подушке. Совместными усилиями на берег были доставлены две самки — мать и сеголеток», — сообщил глава Лысковского межрайонного отдела Минлесхоза Нижегородской области Юрий Власов.

Он добавил, что самка поддерживала детеныша на плаву, пока не приехали спасатели. Лосиха быстро пришла в норму после эвакуации, а лосенку потребовалась дополнительная помощь из-за переохлаждения, рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Охотники накануне спасли жизнь двум медвежатам в Волгоградской области. Замерзающих детенышей обнаружили в берлоге. Их мать по неизвестной причине сменила место спячки.

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