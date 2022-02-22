Около тысячи беженцев из Донбасса прибыли в Нижний Новгород

Нижний Новгород, 22 февраля. Первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Нижний Новгород. Всего он привез около тысячи человек, половина из которых дети, сообщили в правительстве региона.

Это четвертый состав с беженцами, отправленный из Ростовской области, куда жителей ЛДНР эвакуировали изначально. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже обязал региональных министров обеспечить лечение, обучение и досуг прибывших. Об этом передает РИА Новости.

«К приему готовы, сам лично объезжал пункты временного размещения. Обеспечим прибывающих всем необходимым. Там половина детей. По приезду будем определять потребность в различных учреждениях социальной сферы за счет резерва», — отметил Никитин.

Эвакуированных жителей вызвались встречать волонтеры. Их основная задача — разделить прибывших на группы и сопроводить до автобусов. Как отметил губернатор, область занимается всеми аспектами, в том числе трудоустройством беженцев.

Каждый эвакуированный беженец получит поддержку в размере 10 тысяч рублей. С таким поручением ранее выступил президент РФ Владимир Путин.