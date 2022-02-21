Более десяти детей отравились на соревнованиях по футболу в Лукоянове

Лукоянов, 21 февраля. Юные спортсмены и два взрослых человека почувствовали недомогание во время соревнований по футболу в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Детей в возрасте от шести до восьми лет разместили в гостинице «Рубин» в Лукоянове. Незадолго до полуночи им стало плохо. Организаторы спортивного соревнования вызвали медиков. Врачебная помощь потребовалась 15 людям.

У 13 детей и двух взрослых были признаки отравления. Троих спортсменов отправили в Лукояновскую ЦРБ. Родители одного из пациентов решили отказаться от госпитализации. По информации Newsroom24, еще двоих доставили в инфекционную больницу, остальным назначили амбулаторное лечение.

Недавно четыре человека, трое из которых дети, отравились угарным газом в Татарстане. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов по улице Автомобилистов. Пострадавшие лечатся дома.