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Полицейские задержали нижегородца, который пытался увести 9-летнюю девочку
Происшествия
Полицейские задержали нижегородца, который пытался увести 9-летнюю девочку
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 17 февраля. Нижегородские полицейские по записям видеокамер нашли мужчину, который пытался похитить маленькую девочку. На подозреваемого заведено уголовное дело.

Информация о попытках увести чужого ребенка появилась в паблике «ЖК Седьмое небо Нижний Новгород — Небожители» в соцсети «ВКонтакте». Об инциденте написала супруга очевидца.

«Мой муж, выходя из аптеки, увидел следующую картину: девочка с рюкзаком стоит и плачет, а около нее стоит мужчина и говорит: «Пойдем, пойдем». Муж сразу подошел, спросил знает ли его девочка, она сказала нет. Муж схватил его, тот испугался и вырвался из куртки и побежал», — написала Ирина С.

Полицейские задержали нижегородца, который пытался увести 9-летнюю девочку
Pr Scr vk.com / ЖК Седьмое небо Нижний Новгород — Небожители

Увидев информацию, в полицию с заявлением о попытке похищения ребенка поспешила местная жительница. Посторонняя женщина была обеспокоена ситуацией и просила найти злодея. К слову, родители ребенка с этой же просьбой обратились к правоохранителям только через два дня.

«15.02.2022 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП №2 УМВД России по Нижнему Новгороду установили личность мужчины, причастного к данному происшествию и задержали его», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Незадачливым похитителем оказался 31-летний житель областного центра. Он не раз привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.

Ранее ФАН писал, что психически больную женщину задержали в Махачкале. Она пыталась похитить ребенка.

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россия происшествия нижегородская область
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