Полицейские накрыли наркопритон в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 17 февраля. Жителю областного центра придется отвечать по уголовной статье. Он организовал наркопритон на территории своей жилплощади.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, наркоманы собирались в одном из домов Сормовского района Нижнего Новгорода. Запрещенные вещества они применяли в квартире своего 44-летнего знакомого.

«Полицейские располагают данными о том, что злоумышленник за данную услугу принимал в качестве оплаты часть наркотических средств, принесенных гостями для употребления», — сообщили в ведомстве.

«Арендодателя» задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее ФАН писал о нижегородке, которая принимала в гости компании наркоманов. За сдачу жилья асоциальным личностям на нее завели уголовное дело.