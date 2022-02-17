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Полицейские накрыли наркопритон в Нижнем Новгороде
Происшествия
Полицейские накрыли наркопритон в Нижнем Новгороде
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Нижний Новгород, 17 февраля. Жителю областного центра придется отвечать по уголовной статье. Он организовал наркопритон на территории своей жилплощади.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, наркоманы собирались в одном из домов Сормовского района Нижнего Новгорода. Запрещенные вещества они применяли в квартире своего 44-летнего знакомого.

«Полицейские располагают данными о том, что злоумышленник за данную услугу принимал в качестве оплаты часть наркотических средств, принесенных гостями для употребления», — сообщили в ведомстве.

«Арендодателя» задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее ФАН писал о нижегородке, которая принимала в гости компании наркоманов. За сдачу жилья асоциальным личностям на нее завели уголовное дело.

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россия происшествия нижегородская область
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