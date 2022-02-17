Пожарные вытащили скорую из сугроба в Нижегородской области

Нижний Новгород, 17 февраля. Машина скорой помощи застряла в снегу в городе Бор Нижегородской области. Медиков из сугроба пришлось вытаскивать пожарным.

Коммунальщики до сих пор не могут справиться с последствиями давних снегопадов. В среду в центре города на нечищенной от снега дороге увязла машина с бригадой медиков. На подмогу к товарищам по несчастью поспешили огнеборцы. Они с помощью троса освободили автомобиль из снежного плена. Видео со спасательной операцией появилось в паблике «Твой Бор — Город Бор» соцсети «ВКонтакте».

«Управляющая компания пробивает очередное дно! Застряли мусоровозы. Неделю с лишним не вывозили мусор. А это — Луначарского, 197. Позор! Центр города. Невероятное свинство. Госжилинспекция, где вы? Почему до сих пор компания не ответила по закону за свое бездействие? Нет вам оправдания за эту халатность. Позор вам!» — написал автор видео.

Комментаторы предположили, что по вине коммунальщиков могли погибнуть люди, так как сотрудники двух экстренных служб были заняты не своими прямыми обязанностями.

«У нас в Октябрьском выталкивали скорую, а сегодня ритуальные вместе с усопшим. Это здесь уже норм», — написала Наталья К.

Это уже не первый случай с застрявшими медиками в Нижегородской области. После снегопадов в Бору автомобиль скорой помощи пришлось вызволять с помощью спецтехники.