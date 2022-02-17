Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» поступили в состав Вооруженных сил России

Нижний Новгород, 17 февраля. Первый авиаполк, на вооружении которого находятся гиперзвуковые ракеты «Кинжал», пополнил состав дальней авиации России. Об этом сообщил источник в Минобороны.

До конца года авиаполк планируется укомплектовать дополнительными самолетами МиГ-31К. Как сообщает газета «Известия», опираясь на источник в Минобороны, новые ракеты позволят поражать самые важные и защищенные объекты из-за отсутствия средств противодействия им. Авиаполк находится на аэродроме Саваслейка в Нижегородской области.

«МиГи с "Кинжалами" предназначены для ударов по стратегически важным целям. Они могут сопровождать дальние бомбардировщики и вместе с ними наносить удары "Кинжалами". Так легче планировать совместные действия. Одновременно МиГи смогут прикрывать бомбардировщики от истребителей противника», — сообщил экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Министр обороны Сергей Шойгу в январе 2022 года объявил о создании в России первого полка с самолетами МиГ-31К, несущими на борту новые ракеты. Кроме того сообщалось, что планируется развернуть такие же полки в Южном, Центральном и Западном военных округах, а также на Северном флоте. Новый авиаполк уже приступил к учебно-боевой работе.

Политолог Ростислав Ищенко ранее прокомментировал прибытие новых самолетов с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Калининградскую область. По его мнению, новое оружие полностью меняет расклад сил во всей Европе.