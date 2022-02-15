Житель Нижнего Новгорода спас от похитителя маленькую девочку

Нижний Новгород, 15 февраля. Неравнодушный прохожий пришел на помощь маленькой девочке, которую злоумышленник пытался увести в неизвестном направлении.

Инцидент произошел в Нижнем Новгороде, рядом с жилым комплексом «Седьмое небо». Неизвестный мужчина хотел похитить школьницу, однако в ситуацию вмешался обычный прохожий, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Отмечается, что нижегородец обратил внимание на плачущую девочку с рюкзаком за плечами. Рядом стоял взрослый человек, который заставлял ее идти за ним. Спаситель решительно подошел к ребенку и спросил, знает ли она этого мужчину. После отрицательного ответа школьницы неизвестный поспешил скрыться.

Пожилой житель Кирова ранее спас двух детей, которые провалились под лед местного водоема. Услышав крики о помощи, мужчина не растерялся и вытащил подростков из полыньи.