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Дети дышат плесенью: родителей возмутило состояние школы в Кстово
Общество
Дети дышат плесенью: родителей возмутило состояние школы в Кстово
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Нижний Новгород. 14 февраля. Жители города Кстово Нижегородской области пожаловались на плачевное состояние школы №5. По их словам, у здания протекает крыша, из-за чего на потолке образовалась плесень.

«В школе №5 который год подряд течет крыша и, соответственно, образуется плесень, которая в условиях повсеместной пандемии не лучшим образом влияет на учеников и преподавателей. Руководство школы в курсе данной проблемы, но денег нет», — написал анонимный пользователь в паблике «Кстово» в соцсети «ВКонтакте».

Дети дышат плесенью: жители Кстово пожаловались на состояние школы
Pr Scr vk.com / Кстово

По словам родителей учеников, строители в последний раз кровлей занимались больше 10 лет назад. Капитальный ремонт обещали в том же 2011 году. Однако другие школы по срокам назначенных работ значительно опережают пятую

«Когда нужно было в четвертой школе делать ремонт, быстренько сделали. Это же гимназия. А пятая, наверное, скорее рухнет, чем финансирования дождется! Если только детей или внуков мэра и директора завода в эту школу устроить, сразу проспонсируют!», — возмутилась Светлана Л.

Дети дышат плесенью: жители Кстово пожаловались на состояние школы
Pr Scr vk.com / Кстово

Чтобы разобраться в ситуации, ФАН обратился в администрацию общеобразовательного учреждения. Директор Александр Кислицын сообщил, что школа была построена 60 лет назад. Комплексные работы по улучшению состояния старого здания уже не за горами. Осталось пройти необходимые формальности.

«В прошлом году главой района было принято решение подготовить проектно-сметную документацию под капитальный ремонт школы. В настоящее время она готовится. Следующий этап — проверка данной документации и включение школы в программу по капитальному ремонту образовательных организаций», — рассказал Александр Кислицын.

Дети дышат плесенью: жители Кстово пожаловались на состояние школы
Pr Scr vk.com / Кстово

По словам собеседника, все фото сделаны в одном учебном классе на третьем этаже. Подобную картину можно наблюдать только во время оттепели или сильных ливней. Наличие плесени в кабинете мужчина отрицает.

«Если приглядеться, можно понять, что это — именно результат подтекания крыши. Капитальный ремонт подразумевает комплексный ремонт, в том числе и кровли», — заключил руководитель школы.

Ранее ФАН писал, что в Дзержинске в квартире ветерана труда рухнул потолок. К счастью, во время падения бетонных глыб на кухне никого не было.

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россия нижегородская область образование
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