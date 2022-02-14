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Жительница Нижегородской области зарезала сожителя-тирана
Происшествия
Жительница Нижегородской области зарезала сожителя-тирана
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Нижний Новгород, 14 февраля. На шесть лет и три месяца за решетку отправится 50-летняя жительница Нижегородской области. Ее признали виновной в причинении смерти сожителю.

Трагедия произошла в одном из домов по улице Красноармейской города Павлово. Скандал между сожителями обернулся поножовщиной. Пьяный мужчина начал оскорблять и избивать свою возлюбленную, за что и получил удар ножом.  

«58-летний потерпевший был госпитализирован в больницу, где спустя несколько дней скончался от полученных телесных повреждений», — сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

В беседе с правоохранителями женщина полностью признала свою вину. Ближайшие шесть лет и три месяца она проведет в колонии общего режима.

Ранее ФАН писал, что нижегородку подозревают в убийстве мужа. По версии следователей, она учинила расправу над супругом из-за оскорблений.

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