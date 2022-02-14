Крыша здания рухнула из-за снега в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 14 февраля. Кровля одного из зданий областного центра обрушилась, не выдержав тяжести снега. Фото пострадавшего строения появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

«В Щербинках из-за обильных снегопадов не выдержала крыша административного здания. О пострадавших пока информации нет», — написал очевидец.

Нижний Новгород | Без цензуры

По словам горожан, здание с офисными помещениями находится на улице Вятской. Не все пользователи согласны с утверждением автора, что причиной инцидента стали небывалое количество осадков. По мнению комментаторов, дело в неправильном проектировании и некачественном исполнении строительных работ.

«И только крыши гаражей, построенных еще при СССР, стоят непоколебимо», — написал под постом Дмитрий Б.

В пресс-службе регионального МЧС ФАН пояснили, что информация о происшествии по этому адресу в ведомство не поступала.

Ранее ФАН писал, что сорвавшаяся с крыши глыба льда разбила автомобиль жителя Нижнего Новгорода. К счастью, обошлось без пострадавших.