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Крыша здания рухнула из-за снега в Нижнем Новгороде
Происшествия
Крыша здания рухнула из-за снега в Нижнем Новгороде
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нижний Новгород, 14 февраля. Кровля одного из зданий областного центра обрушилась, не выдержав тяжести снега. Фото пострадавшего строения появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

«В Щербинках из-за обильных снегопадов не выдержала крыша административного здания. О пострадавших пока информации нет», — написал очевидец.

Крыша здания рухнула из-за снега в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород | Без цензуры

По словам горожан, здание с офисными помещениями находится на улице Вятской. Не все пользователи согласны с утверждением автора, что причиной инцидента стали небывалое количество осадков. По мнению комментаторов, дело в неправильном проектировании и некачественном исполнении строительных работ.

«И только крыши гаражей, построенных еще при СССР, стоят непоколебимо», — написал под постом Дмитрий Б.

В пресс-службе регионального МЧС ФАН пояснили, что информация о происшествии по этому адресу в ведомство не поступала.

Ранее ФАН писал, что сорвавшаяся с крыши глыба льда разбила автомобиль жителя Нижнего Новгорода. К счастью, обошлось без пострадавших.

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россия обрушение нижегородская область
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